In funzione trenino e parcheggi a pagamento

Fino al 10 luglio sosta a pagamento soltanto nei weekend, poi si pagherà tutti i giorni fino al 23 agosto. C'è una app per prenotare la sosta

CECINA — Da questa settimana sono in vigore i parcheggi a pagamento per le spiagge. A Tombolo nord in via Guerrazzi alle Gorette, in via Campilunghi zona Pinetina ed in via Campilunghi Nord solamente il sabato e la domenica fino al 10 luglio, dall’11 luglio al 23 agosto tutti i giorni della settimana mentre dal 24 agosto al 15 settembre tornano a pagamento solo il sabato e la domenica. La tariffa è di 80 centesimi di euro all’ora, con la possibilità però di tariffe scontate per l’intera o la mezza giornata: 3.50 euro dalle 9 alle 14, 3.50 euro dalle 14 alle 20 e 6 euro per l’intera giornata.

Stesso periodo anche a Tombolo sud in via della Pineta al Quercione e nella zona della elisuperficie dove sono a pagamento solamente il sabato e la domenica fino al 10 luglio, dall’11 luglio al 23 agosto tutti i giorni mentre dal 24 agosto al 15 settembre tornano a pagamento solo il sabato e la domenica. La tariffa è di 2 euro al giorno o frazione (stessa tariffa park Acquavillage)

Per tutti è possibile utilizzare la app "Summerly" per la prenotazione della sosta. Per quanto riguarda la viabilità del Tombolo sud, in particolare di via della Pineta e via della Cecinella, con apposita ordinanza è stata regolamentata la circolazione dei veicoli nel seguente modo:

- via della Pineta: accesso consentito solo ai veicoli che parcheggiano, mentre per motocicli e ciclomotori non c'é obbligo di pagamento e il transito è libero;

- via della Cecinella: istituzione del senso unico di marcia direzione sud/nord e di-vieto di sosta con rimozione per lasciare libera una via di fuga certa e libera da ostacoli in caso di emergenza.

Contestualmente, è stato attivato il servizio di trasporto pubblico estivo del Microlotto: il “trenino dei campeggi”, con servizio al mercato il martedì (in allegato orari e tragitti). L’Amministrazione Comunale è al lavoro anche per attivare il servizio di navetta dal parcheggio gratuito di via Gilching-Toscana.

L'amministrazione comunale ricorda anche che è attivo il piano di salvamento a Marina e il servizio di sorveglianza e pattugliamento lungo tutto il litorale grazie all'utilizzo della moto d'acqua da parte dei bagnini di Life Guard Costa Ovest (numero per le emergenze 3356585902). Un pattugliamento che permette di aggiornare in tempo reale l’app delle spiagge dell’Ambito Costa degli Etruschi per verificare l’affluenza dal proprio cellulare.