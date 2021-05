Vaccini, open day dai 40 anni in su

Accesso libero senza prenotazione presso il Circolo Arci Le Pescine a Rosignano. A disposizione 176 vaccini ex AstraZeneca

ROSIGNANO MARITTIMO — A seguito dell’organizzazione da parte della Regione Toscana per mercoledì 26 Maggio, di un open day con accesso libero senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest saranno messi a disposizione, nei territori di Carrara, Lucca, Pontedera, Livorno, Rosignano e in specifici orari, dosi aggiuntive di vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca) per gli over 40, con particolare attenzione agli over 60 e con età massima di 80 anni.

A Rosignano, presso il Circolo Arci Le Pescine in via Fermi 15 saranno disponibili 176 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca) che verranno somministrati dalle 14 alle 19,30.

L’invito alla popolazione è possibilmente quello di arrivare sul posto già con la documentazione necessaria per la vaccinazione.