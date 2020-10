Covid, 34 nuovi positivi a Rosignano

Nuovi casi in tutti i Comuni: 34 a Rosignano, 13 a Cecina, 7 a Bibbona, 5 a Castagneto Carducci. Quarantena per una classe del "Mattei"

ROSIGNANO MARITTIMO — Bibbona 7, Castagneto Carducci 5, Cecina 13, Guardistallo 1, Montescudaio 2, Rosignano Marittimo 34.

Sono i numeri dei nuovi casi positivi di oggi sulla bassa Valdicecina diffusi dalla Usl.

Per quanto riguarda Rosignano "Questi 34 nuovi casi, sono stati rilevati in seguito al grande impegno messo in atto per potenziare le strutture di gestione del sistema. Sono stati incrementati, infatti, il numero di tamponi eseguiti - anche ad asintomatici - e le attività di tracciamento. In aggiunta, la Regione Toscana ha già previsto un ulteriore rafforzamento dei tracciamenti, l'arrivo di nuovi medici e un'ulteriore implementazione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (attive, anche sul nostro territorio, già da aprile)", ha spiegato il sindaco Daniele Donati.

Inoltre è di oggi il provvedimento di quarantena, preso dall'Azienda USL Toscana Nord-Ovest, per una classe dell'I.I.S. "Enrico Mattei" di Rosignano Solvay.