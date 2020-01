Un workshop per operatori turistici

Il 14 gennaio alle ore 15 al Palazzetto dei Congressi un incontro sulla mappatura dei flussi turistici, ecco tutti i dettagli

CECINA — Toscana Promozione Turistica promuove un workshop rivolto agli operatori che servirà per mappare i flussi turistici all'interno della Costa degli Etruschi. L’incontro è in programma per il 14 gennaio al Palazzetto dei Congressi di Cecina alle ore 15.

“Sarà molto importante – sottolinea l’assessore al Turismo Antonio Giuseppe Costantino – la presenza di tutti coloro che lavorano nel settore, imprenditori e addetti, che vivono a stretto contatto con i nostri turisti e che potranno fornire informazioni. Questa mappa sarà preziosa per definire quali sono i prodotti principali da promuovere ed organizzare nel nostro territorio e costruirvi un piano di comunicazione”.

Le iscrizioni, obbligatorie, dovranno essere fatte entro il 9 gennaio: il workshop è a numero chiuso. L’incontro sarà guidato dal professor Grigolli, direttore della Scuola di Management del Turismo di Trentino School of Management, e dal suo team ed è una delle attività che Toscana Promozione Turistica mette a disposizione degli ambiti turistici.