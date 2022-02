​Pronto il nuovo parcheggio a Palazzi

L’opera era stata sollecitata all’amministrazione dall’associazione Imprese Cecina Nord. Insieme Più decoro e sicurezza

CECINA — E’ pronto ed accessibile il nuovo parcheggio nella zona artigianale e commerciale di Palazzi che oltre ad essere un servizio in più per imprenditori, dipendenti e visitatori, mette in sicurezza l’incrocio fra via Galilei, via dell’industria e via caduti sul lavoro, pericoloso anche a causa delle macchine che venivano parcheggiate sulla carreggiata e che limitavano la visibilità.

L’opera era stata sollecitata all’amministrazione comunale dall’associazione Imprese Cecina Nord, nata con il supporto della CNA di Cecina.

“E’ stato un iter lungo – ha affermato Stefano Campatelli presidente dell’associazione - sbloccato grazie alla sensibilità del sindaco Lippi e dell’assessore Costantino, oltre all’intervento puntuale del consigliere Mauro Niccolini. Adesso la zona ha acquistato anche un maggior decoro, oltre ad una maggiore sicurezza stradale. Abbiamo in corso rapporti con il comune anche per altri interventi di miglioramento fra cui una potatura straordinaria delle piante ad alto fusto, mentre stiamo cercando un metodo per migliorare la manutenzione del verde (attraverso una possibile revisione del servizio sfalci) oggi carente, soprattutto nei mesi primaverili estivi. Sul versante sicurezza, stiamo ottenendo dei buoni risultati grazie all’installazione di telecamere di ultima generazione fatto dal comune ed all’accordo fatto privatamente dalle imprese con i vigilantes della Rangers, così da avere una macchina fissa a pattugliare la zona nelle ore notturne”.