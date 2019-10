70 chili di rifiuti tra spiaggia e pineta

Puliamo il mondo, raccolti 70 chili di rifiuti in spiaggia e pineta a Marina di Bibbona. Molti i bambini impegnati nella giornata

BIBBONA — Pineta e spiagge più pulite grazie all’attività dei volontari che venerdì mattina hanno partecipato all’edizione 2019 di ‘Puliamo il mondo’, organizzata ogni anno sotto l’egida di Legambiente.

Un'iniziativa a cui, puntualmente, l’Amministrazione comunale si fa trovare preparata, grazie al coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio: circa 100 persone, tra semplici cittadini e rappresentanti delle associazioni, hanno preso parte alle operazioni di pulizia, raccogliendo prevalentemente carta e plastica dalle spiagge e dalla pineta di Marina di Bibbona. per un totale di 70 chili di rifiuti raccolti.

Una manifestazione che quest’anno è coincisa con la mobilitazione mondiale del ‘Friday for future’, “a testimonianza della nostra attenzione per gli aspetti ambientali.

La stessa mattina – spiega l’Assessore all’ambiente, Enzo Mulè, presente insieme con la consigliera comunale Manuela Pacchini – c’è stata la consegna delle borracce per l’acqua agli alunni delle scuole di Bibbona per evitare inutili sprechi e un eccessivo consumo di plastica”. Un ringraziamento particolare all’Asbi e agli operai comunali, per il supporto organizzativo e il coordinamento delle attività di pulizia, alle quali hanno partecipato anche i rappresentanti della Proloco e dell’Arci La California, dei Carabinieri forestale e della stazione di Bibbona.