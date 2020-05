Terminati i lavori Anas sulla statale Aurelia

Gilet arancioni in piazza a Roma: 'Il covid è un bluff della finanza mondiale'

Tre i tratti interessati dai lavori Anas tra la Valdicornia e Donoratico per un valore complessivo di quasi 9 milioni di euro

PIOMBINO — Avanza l’opera di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 1 Via Aurelia in Toscana, avviata negli ultimi tre anni da Anas al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura.

In questi giorni sono stati ultimati altri tre interventi in provincia di Livorno che hanno riguardato la totale rimozione della vecchia pavimentazione fino agli strati profondi, il rifacimento della fondazione stradale e la realizzazione di nuova pavimentazione con asfalto drenante, per un valore complessivo di quasi 9 milioni di euro.

Si tratta del cantiere tra gli svincoli di Vignale/Riotorto e Follonica Nord (dal km 233,150 al km 236,300), per un valore complessivo di circa 2,9 milioni di euro. Rimosso il cantiere tra gli svincoli di Venturina e San Vincenzo Sud (dal km 244 al km 251) per un valore complessivo di 2,6 milioni di euro.

Nei giorni scorsi, infine, erano terminati anche gli interventi tra gli svincoli di La California e Donoratico (dal km 271,700 al km 268,250). Questi ultimi rientravano in un progetto del valore complessivo di circa 3,3, milioni di euro che ha riguardato anche il risanamento di altri tratti in località Calafuria e Quercianella e all’interno della galleria “Montenero”.