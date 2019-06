Torna Bellezza in Bicicletta

Sesta edizione per la manifestazione organizzata dalla Croce Rossa. L'appuntamento è domenica ed è rivolto a tutte le donne

ROSIGNANO MARITTIMO — La femminilità passa anche attraverso una pedalata tra le principali vie del territorio. Domenica 23 Giugno si terrà la Sesta edizione dell’iniziativa “Bellezza in bicicletta”, un evento organizzato dalla Croce Rossa di Rosignano in collaborazione con la Pro Loco di Vada e molti esercizi commerciali.

L’evento si rivolge alle donne di qualsiasi età, ottimiste, attente alle tendenze, che si dedicano a uno stile di vita sano e moderno. Una manifestazione a metà tra l’evento ciclistico e una sfilata di moda che stavolta però si celebrerà su due ruote. Le donne che vi parteciperanno dovranno vestire abiti eleganti ma idonei alla pedalata, per dimostrare che la bicicletta rappresenta un accessorio della femminilità.

Madrina dell'evento di quest'anno sarà Samantha Cannas, nota presentatrice e donna dello spettacolo. Con questa manifestazione la Cri vuol promuovere uno stile di vita sano e sicuro. Una pedalata in bicicletta per le principali vie di Vada dove i partecipanti, in questo caso, non saranno tutti i cittadini ma solo le donne e i bambini. Il ritrovo è in Via Lombardia, alla Mazzanta in corrispondenza del Bowling (contrariamente alle scorse edizioni) dove si terranno le iscrizioni. La Croce Rossa distribuirà un fiore e un palloncino per ogni partecipante. Le donne sfileranno lungo Via dei Cavalleggeri per fare ingresso a Vada in Piazza Garibaldi dove si terrà la sfilata di tutte le partecipanti con premiazione finale. Verrà premiata la bicicletta più originale e il miglior abbinamento tra abbigliamento e bici; premio anche al cestino più bello e alla ciclista più giovane. A tutte le donne verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Iscrizione è a offerta libera e il cui ricavato sarà destinato all'acquisto di una nuova ambulanza.

Verrà organizzata inoltre una navetta dalla Sede CRI di Via Rossini, per trasportare le Bici fino al punto di partenza, sarà necessario però mettersi in contatto con la sede per comunicare la richiesta. Per info CRI Rosignano: 0586/761141"