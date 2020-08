Muore un luminare della chimica dei polimeri

Rosignano piange la scomparsa di Emo Chiellini. Ordinario alla facoltà di ingegneria a Pisa, era un vero e proprio luminare

ROSIGNANO MARITTIMO — Appresa la notizia della scomparsa del concittadino Emo Chiellini, il Sindaco Daniele Donati ha voluto manifestare il proprio cordoglio e quello del Comune di Rosignano Marittimo alla famiglia.

Il Prof. Chiellini, classe 1937, nato all’Acquabona e cresciuto presso i Palazzoni a Rosignano Solvay, è stato un luminare della chimica dei polimeri.

Ordinario dell’insegnamento di Chimica e Fondamenti Chimici delle Tecnologie presso la facoltà d’Ingegneria dell’Università degli studi di Pisa per circa trent’anni, autore di numerosi libri e pubblicazioni, contitolare di 35 brevetti, responsabile di importanti progetti di ricerca nazionali e internazionali, nel 2018 ha ottenuto il prestigioso “Premio Natta” per la chimica, per “il fondamentale contributo dato allo sviluppo della scienza e tecnologia dei materiali polimerici, polimeri biodegradabili” e per le numerose applicazioni nel settore biomedico, farmaceutico e ambientale.

Nonostante i riconoscimenti internazionali e l’aver girato il mondo, per tutta la vita ha conservato l’amore per il nostro territorio e si è sempre sentito “Rosignanino di nascita e Livornese di spirito”.

Il Sindaco e la Giunta comunale hanno inviato un telegramma alla famiglia per salutare il “concittadino Emo Chiellini che, con la sua attività scientifica e l’impegno profuso in nome del progresso, ha lasciato un segno tangibile nella società contribuendo a migliorare la nostra qualità della vita”.