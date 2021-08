Lettera aperta per aiutare i profughi afghani

“Siamo a chiedere al sindaco Daniele Donati che si metta a disposizione del Governo italiano per accogliere profughi provenienti dall’Afghanistan”

ROSIGNANO MARITTIMO — Pubblichiamo integralmente la lettera aperta firmata da un gruppo di cittadini di Rosignano per chiedere al sindaco Daniele Donati di mettersi a disposizione del Governo in aiuto dei profughi afghani.

“Le notizie e le immagini che in questi giorni giungono dall’Afghanistan, rispetto al frettoloso e scomposto ritiro delle truppe occidentali e alla conquista di ingenti porzioni di territorio da parte dei talebani ci hanno gettato nello sconforto, uno sconforto non privo di un latente senso di colpa. - si legge nelle lettera - Quando il 15 agosto, giornatadi festa qui in Italia, abbiamo visto Kabul tornare in mano talebana e l’esercito afghano sciogliersi come neve al sole, non abbiamo potuto, in quanto occidentali, non provare un senso profondo di sconfitta. La preoccupazione rispetto allo stato di diritto ed ai diritti umani che già da mesi occupava i pensieri di osservatori internazionali, associazioni umanitarie ed esperti di politica internazionale, in previsione del ritiro della missione in Afghanistan era purtroppo fondata, basti ricordare le immagini strazianti di madri che spingono i propri figli oltre il muro dell’aeroporto di Kabul o le voci registrate dimembri della comunità lgbtqi nascosti nelle fogne per sfuggire ai talebani. Siamo semplici cittadini e non vogliamo addentrarci in disquisizioni geopolitiche, ma umilmente riteniamo che adesso la priorità sia consentire a più donne, bambini e soggetti fragili possibili di mettersi in salvo, prima che le maglie del controllo talebano divengano impenetrabili ed allo stesso tempo sostenere inogni modo coloro che decideranno di rimanere a lottare per il proprio Paese”.

“Il nostro territorio ha una consolidata tradizione di accoglienza ed inclusione, lo abbiamo dimostrato dal secondo dopoguerra ad oggi assumendo talvolta decisioni poco popolari, ma necessarie, per questo motivo - si prosegue - siamo a chiedere al sindaco Daniele Donati che, senza indugio e a nome di tutta la comunità di Rosignano M.mo si metta a disposizione del Governo italiano per accogliere profughi provenienti dall’Afghanistan, con particolare favore per donne, bambini e soggetti fragili prevedendo altresì percorsi di integrazione ed inclusione sociale, atti a garantire una vita dignitosa a chi fugge dall’integralismo e dal totalitarismo, perché ogni vita salvata dalla violenza è una vittoria per qualsiasi democrazia degna di questo nome”.