Due giorni dedicati alla costa

Una attesa due giorni di lavoro, studio e incontro per capire le azioni sinergiche da mettere in campo contro l'erosione

ROSIGNANO MARITTIMO — L’Assessore al Demanio e alla Tutela ambientale, Vincenzo Brogi, e l’Assessore alle Manutenzioni e ai Lavori Pubblici, Giovanni Bracci, insieme al Funzionario della Regione Toscana Luigi Cipriani hanno presentato il programma delle due giornate di studio dedicate alla costa che si terranno giovedì 12 e venerdì 13 marzo.

L’iniziativa si colloca nell’ambito nel progetto europeo Interreg “MAREGOT”, che coinvolge la Corsica e la regione del Var per la Francia, Sardegna, Liguria e costa Toscana per l’Italia. L’obiettivo del progetto è avviare un’azione di pianificazione condivisa che, grazie a una migliore conoscenza dei fenomeni erosivi e della dinamica dei litorali, individui soluzioni d’intervento ottimali per la gestione del territorio in relazione alle caratteristiche morfologiche e idrodinamiche dalla costa.

Giovedì 12 marzo, per gli addetti ai lavori, è prevista una visita guidata ad alcune spiagge del comune di Rosignano (Baia del Quercetano e Spiagge Bianche) e dei comuni limitrofi, di interesse dal punto di vista della gestione e movimentazione dei sedimenti e della Posidonia spiaggiata.

Venerdì 13 marzo, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30 presso la sala auditorium di Piazza del Mercato a Rosignano Solvay, si terrà il convegno "Gestione della spiaggia: la corretta movimentazione dei sedimenti e della Posidonia oceanica".