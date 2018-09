Alluvione, contributi ai cittadini danneggiati

I cittadini danneggiati dagli eventi meteorologici del 10 settembre 2017 possono presentare la domanda di contributo al Comune di Rosignano

ROSIGNANO MARITTIMO — I cittadini danneggiati dagli eventi meteorologici del 10 settembre 2017, che hanno già presentato richiesta tramite le schede di segnalazione al Genio Civile di Livorno (la scheda B: “ricognizione dei danni”), possono presentare la domanda di contributo al Comune di Rosignano Marittimo entro 40 giorni dal 13 settembre 2018 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera del Consiglio dei Ministri recante “attuazione delle disposizioni previste dall’art.1 commi 422 e segg. della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”).

Lo stanziamento di complessivi 6,2mln di euro da parte della Regione Toscana permette infatti ai cittadini di far fronte ai danni subiti al patrimonio privato - abitazioni e mobilio – come riportato nelle schede di segnalazione presentate al Genio Civile di Livorno.

Per la regione si tratta della seconda applicazione, che fa seguito a quella disposta con Ordinanza del Commissario Delegato di Protezione Civile n. 383 del 2016, di cui utilizza le stesse modalità operative e regole indicate nel Vademecum pubblicato sul sito della Regione Toscana, link https://bit.ly/2Dj1LFF.

La procedura riguarda i proprietari di immobili (prima o seconda casa) che si trovano nei Comuni di Collesalvetti, Livorno e Rosignano Marittimo e viene gestita dai comuni stessi. Il Comune di Rosignano quindi cura sia la fase di raccolta e istruttoria delle domande che la successiva richiesta di utilizzo del contributo per i cittadini che hanno subito danni al patrimonio sul proprio territorio. I beneficiari una volta ammessi a finanziamento dovranno recarsi presso un istituto bancario per ottenere il contributo presentando la rendicontazione delle spese sostenute o i lavori in corso d’opera (stati di avanzamento lavori).

Tutta la procedura, la modalità di richiesta del contributo, i moduli di domanda e di presentazione al Comune sono contenuti nella sezione apposita del sito della Protezione civile della Bassa Val di Cecina, http://www.pcbassavaldicecina.it/?p=9529. Inoltre l’Ufficio Protezione Civile del Comune di Rosignano è a disposizione per eventuali chiarimenti durante l’orario di apertura: martedì e venerdì ore 9-13, martedì anche ore 15,15-17,30.