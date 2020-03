​Nessun caso di Covid-19 a Rosignano

Arriva via facebook la precisazione del sindaco Daniele Donati: il cittadino positivo al Covid-19 in realtà è domiciliato a Livorno

ROSIGNANO M.MO — Il paziente segnalato questa mattina come primo caso a Rosignano, in realtà ha dimora abituale a Livorno, ed è lì che si trova in questo momento.

Pochi minuti fa il sindaco Daniele Donati ha chiarito il malinteso sul suo profilo facebook: “Aggiornamento a titolo informativo riguardo al primo caso positivo di COVID-19 nel Comune:In seguito a un controllo più approfondito eseguito con l'ASL Toscana Nord-Ovest, è emerso che l'interessato è sì un cittadino residente del nostro Comune, ma che è domiciliato a Livorno, dove si trova in questo momento, ed è di conseguenza stato erroneamente incluso nel conteggio dei casi positivi del nostro territorio.Attualmente quindi NON ci sono casi positivi confermati di COVID-19 nel Comune di Rosignano Marittimo.L'evolversi della situazione è tenuto sotto stretto controllo ed è possibile rimanere informati su eventuali aggiornamenti tramite la pagina ufficiale del Comune di Rosignano Marittimo. Nel frattempo continuiamo a impegnarci e a collaborare tutti insieme"