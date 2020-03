Il primo caso di Covid-19 a Rosignano

Si tratta di un uomo di 61 anni. L'amministrazione comunale torna ad invitare i cittadini ad osservare con scrupolo l'obbligo di restare a casa

ROSIGNANO MARITTIMO — Alle ore 1,17 del 16 marzo 2020 l’amministrazione comunale, hanno fatto sapere dalla stessa, ha ricevuto il bollettino di aggiornamento dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, relativo ai nuovi casi di Covid-19 accertati domenica 15 marzo. Tra i nuovi 14 casi positivi della zona Livorno e Val di Cornia, anche il primo tampone positivo al coronavirus nel Comune di Rosignano Marittimo.

"L’uomo di 61 anni è in discrete condizioni ed è in quarantena presso la sua abitazione - hanno riferito dal Comune -. L'Usl ha in carico di procedere a tutte le verifiche del caso. La situazione è sotto controllo, ma ora più che mai è importante seguire le disposizioni ed evitare di uscire di casa per ragioni che sono rinviabili e non di stretta necessità".