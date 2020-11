Covid, tre decessi e 162 casi positivi in più

I numeri della provincia di Livorno, arrivata a oltre 5600 contagi da inizio emergenza. In Toscana 2653 nuovi casi con 44 decessi

LIVORNO — 2653 nuovi casi in Toscana di positività al Covid ( età media 47 anni ) e 44 decessi ( età media 85 anni ). Tre decessi ( uomo di 86 anni, donna di 99 anni e uomo di 87 anni ) sono purtroppo avvenuti nella provincia di Livorno, dove si registrano anche 162 nuovi casi che portano il computo totale da inizio emergenza a 5622 contagi.

In Toscana i tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.331.924, 18.737 in più rispetto a ieri. Sono 8.496 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 31,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.007 tamponi antigienici rapidi eseguiti oggi.

Gli attualmente positivi sono oggi 52.308, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.008 (63 in più rispetto a ieri), di cui 274 in terapia intensiva (8 in più).

I guariti crescono del 5,7% e raggiungono quota 25.216 (31,8% dei casi totali).

Tornando alla provincia di Livorno, ecco i dati sui nuovi casi suddivisi per Comuni di appartenenza

LIVORNO: 132 casi

Collesalvetti 15, Livorno 117;

VALLI ETRUSCHE: 31 casi

Bibbona 1, Campiglia Marittima 2, Cecina 4, Montescudaio 2, Piombino 6, Rosignano Marittimo 10, San Vincenzo 3, Suvereto 3;

All’ospedale di Livorno 115 i ricoverati, di cui 13 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 23 i ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.