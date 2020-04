Covid, a Cecina 34 positivi e 12 guarigioni

Coronavirus, la lettera di un anziano morto in Rsa a figli e nipoti: «Manca la cosa più importante, la vostra carezza»

CECINA — Il quadro cecinese del Covid-19 vede finora il contagio di 32 persone. 12 di queste risultano guarite, le restanti sono ricoverate in ospedale ( 6 ) mentre le altre ( 14 ) sono in isolamento a casa, seguite dalla Asl. Purtroppo a Cecina si registrano anche due decessi.

"Ma questi dati riguardano soltanto i contagi ufficialmente accertati. Come sottolineano gli studi scientifici, i casi "sommersi", quelli asintomatici o con sintomi lievi e che quindi non entrano nel circuito, sono verosimilmente di più. Gli studi parlano di una percentuale tra il 5 e il 10% della popolazione di persone entrate in contatto con il virus senza che siano rilevate", ha spiegato il sindaco Lippi.

"Da qui", continua il sindaco, "Abbiamo chiesto al CNR che nello studio epidemiologico nazionale, EPICOVID19, fosse esaminata specificatamente la situazione cecinese. Il primo passo è il questionario, assolutamente anonimo, alla pagina appositamente dedicata a Cecina, e potete farlo in pochissimi minuti: per il buon successo dell'indagine è necessario che la risposta sia massiccia e vi chiedo quindi la massima collaborazione e condivisione. Quando avremo raggiunto un campione rappresentantivo della popolazione adulta partirà in accordo con la Regione Toscana, lo screening a campione con 1500 test rapidi, ed eventualmente tamponi di verifica".