Secondo appuntamento con il Carnevale

Le sfilate dei carri e delle maschere, organizzate dalla Targa Cecina, in corso Matteotti e vie del centro a partire dal primo pomeriggio

CECINA — Seconda domenica di Carnevale in centro a Cecina, con sette carri in sfilata grazie all'impegno della Targa Cecina. Ai bambini viene data la possibilità di salire sui carri e ballare le musiche del carnevale.

L'appuntamento, per grandi e piccini, è gratuito. Il via alle 14,30 in corso Matteotti.