Cecina ha ospitato il raduno degli arbitri

Nel weekend l’appuntamento patrocinato dal Comune del raduno provinciale degli arbitri di calcio con una due giorni molto intensa

CECINA — Si è tenuto nei giorni scorsi il raduno precampionato OTS dedicato ai giovani arbitri selezionabili associati alla sezione di Lucca insieme ai colleghi della sezione AIA di Viareggio.

Un evento patrocinato dal Comune di Cecina, che si è svolto sabato 14 e domenica 15 settembre sia alla pista di atletica dedicata a “Pietro Mennea” che in altri luoghi della città.

Nel programma della due giorni anche una conferenza in biblioteca durante la quale i ragazzi hanno ricevuto i saluti da parte del consigliere comunale con delega allo sport Mauro Niccolini che in un breve discorso ha portato i saluti del sindaco e della giunta, sottolineando l'importanza del ruolo dell'arbitro ed evidenziando l'impegno dell'Amministrazione comunale per lo sviluppo e la promozione dello sport quale mezzo di unione basato sul rispetto reciproco.

Tra gli interventi anche quelli dei presidenti di sezione Antonio Ruffo ed Edoardo Brusco e del componente del CRA Toscana Marco Landucci, che ha tenuto una lezione tecnica illustrando agli arbitri le novità introdotte con la circolare numero 1.