Emergenza virus, ordinanza su esercizi commerciali

Il sindaco Samuele Lippi ha firmato ieri sera una ordinanza di restrizione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

CECINA — Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e vendita con consumo sul posto nell'area compresa da via Toscana al mare dovranno chiudere alle 23. Dopo le 21.30 non sarà più consentito l'accesso al locale.

Lo prevede una ordinanza firmata dal sindaco di Cecina Samuele Lippi, che ha recepito il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri delle scorse ore.

"Su tutto il territorio comunale è vietato ai locali servire il buffet in relazione alle difficoltà di garantire il mantenimento della distanza di sicurezza e delle condizioni di perfetta igiene richieste in questa particolare fase", ha aggiunto il primo cittadino, spiegando anche che "Come stabilito dall'ordinanza regionale chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi sia entrato negli ultimi 14 giorni, con qualunque mezzo compresi camper o roulotte, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico sono obbligate all'isolamento e devono comunicarlo, soprattutto se in presenza di sintomi influenzali, se residenti al Toscana al proprio medico o pediatra di famiglia, altrimenti al numero unico dell'Azienda Usl di riferimento (050.954444)".

Ecco le misure previste al momento a Cecina, come comunicato in una nota ufficiale dall'Amministrazione Comunale:

SCUOLE L'attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado e le università rimane sospesa fino al 15 marzo.Le scuole, rinnova l’invito l’Amministrazione Comunale, si organizzino per la didattica a distanza con modalità decise dai singoli istituti così come era stato anticipato nella riunione del coordinamento.

CULTURA Chiusa la biblioteca (resta attivo il servizio di prestito previo appuntamento telefonico), chiusi musei e centro espositivo, chiusi teatri e cinema.

SPORT Così come anticipava l’ordinanza sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni agonistiche se di rilevanza regionale o nazionale, così come gli allenamenti, rigorosamente a porte chiuse e nel rispetto delle prescrizioni del decreto. In molti casi sono state le stesse federazioni sportive e le società sportive del territorio a sospendere sia allenamenti che competizioni.

LOCALI ED ESERCIZI PUBBLICI Sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Possono stare aperti bar e ristoranti a patto che rispettino orari e modalità tali da non essere assimilati a pub e discoteche e che vengano rispettate le norme di sicurezza prescritte dal DPCM, quindi la distanza tra le persone di un metro, evitando assolutamente qualunque forma di assembramento. E’ vietato anche l’allestimento di buffet per il rischio di veicolo di virus. Stesso discorso vale per gli esercizi commerciali, piccoli e grandi come i supermercati, che dovranno attuare modalità organizzative di sicurezza e di ingressi contingentati. Il DPCM in questo caso fa riferimento ad esercizi commerciali sia al chiuso che all’aperto, come nel caso dei mercati. Di fatto il mercato settimanale di Cecina è organizzato dal Comune che si è confrontato anche con le associazioni di categoria: non ci sono le condizioni per attuare un mercato che renda possibile il rispetto delle norme, motivo per cui è confermata l’ordinanza che annulla quello in programma martedì. In particolare gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e vendita con consumo sul posto nell'area compresa da via Toscana al mare dovranno chiudere alle 23. Dopo le 21.30 non sarà più consentito l'accesso al locale nè la somministrazione di bevande ed alimenti all'esterno.

In tutti questi casi la responsabilità è del gestore/proprietario e il mancato rispetto delle prescrizioni è punito con la sanzione e la chiusura dell’attività.

LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE Fino al 3 aprile sono sospese le cerimonie civili e religiose. I funerali non potranno avvenire in forma pubblica. Per quanto riguarda le messe e le amministrazioni dei sacramenti sono sospese fino al 3 aprile in tutte le diocesi, così come disposto dalla Cei e dalle singole diocesi.

SPOSTAMENTI Si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti. In particolare per quanto riguarda il nostro territorio. Come stabilito dall'ordinanza regionale chiunque faccia ingresso in Toscana, o vi sia entrato negli ultimi 14 giorni, con qualunque mezzo compresi camper o roulotte, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico (individuate dal DPCM dell'8 marzo) sono obbligate all'isolamento e devono comunicarlo, soprattutto se in presenza di sintomi influenzali, se residenti al Toscana al proprio medico o pediatra di famiglia, altrimenti al numero unico dell'Azienda Usl di riferimento (050.954444).