Covid-19, nuove date open day per il vaccino

Dopo Rosignano, previste a Cecina due nuove date per permettere alle persone dai 40 anni in su di potersi vaccinare

CECINA — Dopo l'open day del 26 Maggio che ha visto interessato anche il Circolo Arci di Rosignano, proseguono nei territori dell'Azienda Usl Toscana nord ovest le occasioni per potersi vaccinare senza prenotazione.

A Cecina è in programma l'open day rivolto agli over 60 per venerdì 28 Maggio presso la sede comunale. Oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 176 vaccini Moderna, che verranno somministrati dalle 14 alle 19,30. Venerdì 4 Giugno sempre a Cecina open day per gli over 40, con particolare attenzione agli over 60 e con età massima di 80 anni, con vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca). Oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 220 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca), che verranno somministrati dalle 8,30 alle 13,30 (120 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 100).

L’invito alla popolazione è possibilmente quello di arrivare sul posto già con la documentazione prevista, il modulo allegato con questionario sullo stato di salute che il medico utilizzerà per anamnesi e consenso informato.