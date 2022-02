Green pass sul bus, due mesi di verifiche

Il presidente di Autolinee Toscane Bechelli: “Abbiamo informato nel periodo più difficile della pandemia. Nuovo rapporto con gli utenti”

LIVORNO — Proseguono i controlli del personale di Autolinee Toscane o incaricato per fornire tutte le informazioni e i chiarimenti per poter salire a bordo nel pieno rispetto delle norme nazionali imposte dall’emergenza sanitaria: vale a dire certificato verde e mascherina, obbligatori anche per il trasporto pubblico.

Complessivamente in Toscana sono stati 537.759 mila i passeggeri che hanno ricevuto l’assistenza e il supporto del personale dedicato, non era loro compito fare sanzioni. Dal confronto tra i due periodi, con obbligo Green Pass e con obbligo Super Green Pass, la quota di passeggeri senza certificazione verde è scesa dal 4,5% al 3,5%.

Il bilancio riguarda due mesi, il periodo compreso tra il 6 Dicembre 2021, giorno in cui è diventato obbligatorio il certificato verde sui mezzi pubblici, e il 6 Febbraio 2022. Nell'area Livorno-Cecina-Piombino in questo periodo sono stati controllati 22.502, in 655 si sono rifiutati di mostrare il Green Pass, mentre 597 hanno ammesso di non esserne in possesso.

In particolare, nella stessa area nel periodo dal 6 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022 sono stati effettuati 13.546 controlli sul possesso del Green Pass base, tra questi qualcuno si è rifiutato di mostrarlo (474) e chi ha ammesso di non averlo (442).

Nel periodo successivo, dal 10 Gennaio (obbligo di Super Green Pass) e fino al 6 Febbraio i passeggeri controllati sono stati 8.956, 181 persone si sono rifiutate di mostrarlo e 155 non erano in possesso del documento.

“Si è trattato di un lavoro impegnativo e siamo soddisfatti del contributo che finora abbiamo potuto dare per la sicurezza dei passeggeri e degli autisti – ha commentato il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli – Inoltre, questa esperienza rappresenta per noi anche l’avvio di un nuovo tipo di rapporto con l’utenza, che ha potuto trovare nelle unità operative presenti sul territorio il supporto e l’informazione necessari in un periodo particolarmente difficile per il tpl”.