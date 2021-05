Trattamenti antizanzare, via alla disinfestazione

Iniziato il trattamento nei centri delle frazioni collinari. Programmata la serie di interventi da Maggio a Ottobre

ROSIGNANO MARITTIMO — Come ogni anno con l’arrivo dell’estate, il Comune di Rosignano Marittimo ha in programma alcuni interventi di disinfestazione delle zanzare.

Gli interventi si suddividono in due tipologie, quelli larvicidi e quelli adulticidi. I larvicidi sono di natura preventiva e vengono eseguiti mettendo un apposito prodotto nei tombini e nei punti in cui c'è possibilità di ristagno d'acqua. Gli interventi adulticidi saranno effettuati in prossimità delle aree verdi pubbliche a partire dal 12 Maggio. Intanto, nelle scorse settimane è stato eseguito un primo passaggio di antilarvale nelle griglie nei centri delle frazioni collinari, nelle zone più frequentate dai cittadini.

Di seguito il calendario degli interventi: intervento larvicida previsto per il 12 Maggio e intervento adulticida previsto per il 13 Maggio; intervento larvicida previsto per il 14 Giugno e intervento adulticida previsto per il 15 Giugno; intervento larvicida previsto per il 5 Luglio e intervento adulticida previsto per il 6Luglio e 20 Luglio; intervento larvicida previsto per il 3 Agosto e intervento adulticida previsto per il 4 Agosto e 23 Agosto; intervento larvicida previsto per il 13 Settembre e intervento adulticida previsto per il 14 Settembre; intervento adulticida previsto per il 4 Ottobre.

Nel caso di condizioni meteo non idonee al trattamento, gli interventi saranno riprogrammati nei giorni immediatamente successivi e saranno comunicati.