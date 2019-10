Rigassificatore, Edison ricorre in appello

Il Comune ha ricevuto la notifica dell’appello al Consiglio di Stato con cui la società Edison chiede l’annullamento o riforma della sentenza del Tar

ROSIGNANO MARITTIMO — "Il Comune di Rosignano Marittimo ha ricevuto la notifica, eseguita l’ultimo giorno utile, dell’appello al Consiglio di Stato con cui la società Edison chiede l’annullamento o la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 7742 depositata in Segreteria il 7.6.2019". Lo rende noto, attraverso un comunicato, l'amministrazione comunale.

"Infatti, anche a seguito delle difese presentate dall’Amministrazione di Rosignano, la Revisione alla Variante progetto Rosignano presentata da Edison Spa - prosegue il Comune- era stata ritenuta dal Tar del Lazio assoggettabile a Valutazione di Impatto Ambientale. Il Comune si costituirà in giudizio, con memoria da depositare entro il 9 novembre 2019, per la discussione di secondo grado".

“In giudizio d’appello –dichiara il sindaco Daniele Donati- ribadiremo la contrarietà del Comune alla realizzazione di un terminale di rigassificazione Gnl. La realizzazione del rigassificatore, così come proposto da Edison, potrebbe produrre impatti significativi sull’ambiente che necessitano di essere valutati nel dettaglio di un nuovo studio di impatto ambientale. In particolare, riteniamo che questo progetto, se realizzato, aumenterebbe i livelli di rischio industriale sul territorio. Per queste e altre ragioni, già esaminate e assorbite nella sentenza di primo grado, l’Amministrazione Comunale sta predisponendo gli atti per potersi costituire per il secondo grado di giudizio”.