Pacchetto scuola, aperto il bando

L'incentivo è destinato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica. Per presentare domanda c'è tempo fino al 19 giugno

ROSIGNANO MARITTIMO — C'è tempo fino al 19 giugno per presentare le domande per l'assegnazione del pacchetto scuola.

L’incentivo, promosso dalla Regione ed erogato dal comune di residenza dell'alunno, è un supporto individuale per gli allievi iscritti alle scuole secondarie di primo o secondo grado - statali, paritarie private o di enti locali – e ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

Il Comune di Rosignano Marittimo ha pubblicato il bando per l’assegnazione del Pacchetto scuola per l'anno scolastico 2020/2021, destinato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica, ossia per contribuire all’acquisto di libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici , degli alunni residenti nel comune.

Le domande per usufruire dell’incentivo devono essere indirizzate al Comune da oggi, venerdì 8 maggio2020, fino a venerdì 19 giugno 2020.

Per accedere al bando occorre essere residenti nel comune di Rosignano Marittimo, avere età non superiore ai 20 anni (ad eccezione di studenti disabili minimo al 66%) e appartenere a nuclei familiari con Isee di importo massimo di € 15.748,78 (o Isee Minorenne nei casi previsti, dello stesso importo massimo). L’importo dell’incentivo è unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado o secondo grado, Iefp) e classe di corso e, nell’ambito del range stabilito dalla Regione Toscana (importo standard 300 euro, importo minimo 180 euro), sarà determinato in seguito alla ripartizione delle risorse disponibili effettuata dalla Regione stessa ai Comuni, che provvederanno all’erogazione dell’incentivo.

Il bando e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito del Comune, alla sezione Bandi e Avvisi vari.