Cinque Stelle, proposte a sostegno dell'economia

"La nostra Amministrazione faccia la sua parte nel sostegno alle attività culturali, turistiche, commerciali ed economiche del nostro territorio"

ROSIGNANO MARITTIMO — "La situazione in cui il nostro Paese si trova a causa della pandemia ci ha costretti a un rapido quanto difficile periodo di difficoltà in cui ogni nostra consuetudine è stata travolta, senza sapere con certezza quando potrà terminare. Ma è necessario non farsi scoraggiare, pensiamo che la ripartenza di ogni settore locale dovrà prevedere anche uno sforzo dell’amministrazione comunale nel venire incontro a tali difficoltà. Senza dubbio, su questo piano, è possibile individuare degli spazi di manovra, noi li abbiamo proposti in dettaglio in una mozione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale", dicono i consiglieri comunali M5s Mario Settino ed Elisa Becherini.

“Chiediamo che sia valutata la possibilità”, spiegano i consiglieri, “coerentemente con gli strumenti che il Governo ha messo in campo, di destinare delle risorse per l'erogazione di contributi straordinari a realtà culturali, turistiche, sportive, commerciali e a lavoratori autonomi, previa procedura ad evidenza pubblica e confronto con le categorie economiche, nonché con le sigle sindacali che tutelano questi settori; una riduzione della TARI per i periodi di chiusura delle attività, anche mediante specifico bando per agevolazioni dedicate, una riduzione della tassa di soggiorno, la cancellazione del pagamento della TOSAP per i mesi di chiusura dovuti alla prevenzione del contagio e la cancellazione del pagamento dei canoni relativi a immobili comunali destinati ad associazioni che non hanno potuto svolgere la propria attività in questo periodo di “lock down”. Inoltre, che sia ricavata la somma destinata a queste misure straordinarie applicando quanto previsto dall'Art. 109 comma 2 del cd. Decreto “Cura Italia”, oltre all'utilizzo di una quota del fondo di riserva e dei risparmi ricavati da riduzioni di spesa che sicuramente si sono verificate in questo periodo di quarantena (ad esempio minori spese per rimborsi casa-lavoro degli assessori, per missioni amministratori, per gettoni consiglieri comunali, per buoni pasto non utilizzati dai lavoratori comunali che sono in smart working, ecc..) e che tale somma possa essere integrata con quella ricavata dalle numerose donazioni che stanno arrivando sul conto corrente di solidarietà aperto dal nostro Comune. Proponiamo inoltre che siano attivati dei tavoli di confronto tra l'assessore al turismo e i rappresentanti locali sia delle attività alberghiere che extra alberghiere presenti nel nostro territorio, al fine di organizzare un programma concreto strutturale volto all'obiettivo comune di rilancio e riqualificazione, e che siano elaborate, in accordo con le direttive OMS ed in collaborazione con l' Azienda Usl Toscana nord ovest, delle linee guida stilate in una sorta di "protocollo di sicurezza per l'ospitalità" da divulgare ed applicare al fine di rendere il soggiorno più attuabile in termini di sicurezza alla persona”. “Ognuna di queste proposte” concludono i Consiglieri Elisa Becherini e Mario Settino, ”sono fattibili concretamente, ci auguriamo che siano vagliate attentamente dall'amministrazione comunale, per poter dare il massimo supporto a tutte le attività economiche e turistiche del nostro territorio, questo è il nostro auspicio”