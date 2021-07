Coronavirus, altri 6 contagi nel Livornese

Nuove positività in 3 comuni del territorio provinciale. Ecco i dati sanitari sull'epidemia aggiornati alle ultime 24 ore

LIVORNO — Tra ieri e oggi nel territorio livornese sono emersi 6 nuovi casi di Coronavirus tra persone residenti nei comuni di Piombino (3), San Vincenzo (1) e Livorno (2).

Il report della Regione non segnala, in provincia di Livorno così come per il resto della Toscana, nuovi decessi attribuibili al Covid.

Da inizio epidemia in provincia di Livorno si sono registrati 17526 contagi e 416 vittime.