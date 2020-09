Coronavirus, 8 i positivi in più nel Livornese

Nelle ultime 24 sono stati 8 i nuovi casi rilevati nella provincia di Livorno. Mentre la Toscana registra altri 85 nuovi casi e tre decessi

LIVORNO — Sono 85 i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Toscana nelle ultime 24 ore, soltanto 8 dei quali rilevati in provincia di Livorno. La Toscana registra, purtroppo, anche tre decessi: si tratta di 3 uomini, con un'età media di 83 anni, residenti nelle province di Pistoia, Pisa e Arezzo.

I nuovi positivi della provincia di Livorno, hanno fatto sapere dalla Ausl Toscana nord ovest, sono cittadini dei Comuni di Livorno (2), Campiglia Marittima (2), Piombino (1) e Suvereto (3).

Dall'inizio dell'epidemia si contano 731 casi di positività al coronavirus nella provincia di Livorno, 14.651 in Toscana (10.098 i guariti ad oggi, 1.510 i decessi collegati al Covid-19)

L'età media degli 85 nuovi casi odierni in Toscana è di 39 anni circa (il 28% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, l’1% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 72% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico. Delle 85 positività odierne, 1 caso è riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 58% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

In Toscana si contano oggi 3.393 attualmente positivi, soltanto 115 (dieci in più rispetto a ieri) dei quali necessitano di ricovero nei reparti Covid-19 degli ospedali regionali, 22 quelli in terapia intensiva.

Sono 4 i cittadini della provincia di Livorno che risultano ricoverati nel reparto Covid-19 dell'ospedale di Livorno, che oggi conta 9 pazienti.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 393 casi per 100mila abitanti (la media italiana è di circa 513). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 786 casi, Lucca con 467, Firenze con 419. La più bassa resta Livorno con 218.