"Al pronto soccorso nessun tampone su richiesta"

Lo ha ribadito l'Azienda Usl Toscana nord ovest dopo alcune richieste. Ecco la procedura corretta da seguire

LIVORNO — Non bisogna andare al pronto soccorso degli ospedali per farsi fare il tampone. Lo ha ricordato e ribadito l'Azienda Usl Toscana nord ovest dopo alcuni episodi che si sono verificati nei giorni scorsi, quando si sono presentati ai pre-triage persone che avevano avuto contatti con casi positivi al Covid per richiedere un tampone.

L'Azienda Usl Toscana nord ovest lancia un appello a non mettere a repentaglio le strutture di emergenza-urgenza. Presentarsi autonomamente al pronto soccorso dopo contatti con positivi o con sintomi da Covid-19 è un comportamento sbagliato e pericoloso che mette a rischio i pazienti, il personale sanitario e il funzionamento dei servizi.

In nessun pronto soccorso si fanno tamponi a richiesta dei cittadini. Questa è la procedura da seguire: se si ritiene di avere i sintomi del Covid 19 o di essere stati a contatto con un caso positivo, la prima cosa da fare è contattare il proprio medico di famiglia, che valuterà i sintomi, il quadro clinico, le circostanze del contatto e, se necessario, farà la richiesta di tampone.

Con la richiesta del medico, si può prenotare un tampone attraverso il portale regionale https://prenotatampone.sanita.toscana.it/ scegliendo luogo e ora dell'appuntamento ed accedere così direttamente e senza attesa al drive-through o walk-through prescelto nelle 24 ore successive.