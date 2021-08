Festa allo stadio di Cecina dopo il restyling

Vaccini, Speranza: «Unico strumento per chiudere questa stagione difficile»

L'inaugurazione prevista per Marzo 2020 sospesa a causa dell'emergenza Covid. Musica, intrattenimento e festa allo stadio

CECINA — Inaugurato il rinnovato stadio comunale Loris Rossetti.

Giovedì 5 Agosto dalle ore 21,30 è stata una grande festa con intrattenimento, presentazione dei bambini e ragazzi del Cecina Calcio e Samuele Lippi in doppia veste quella di sindaco e di cantante della band RossoFuoco. Durante la serata sono stati raccolti i fondi per l'associazione Agbalt (Associazione genitori per l’assistenza e la cura dei bambini affetti da leucemia e tumori).

I lavori per riqualificare lo stadio comunale Loris Rossetti sono iniziati alla fine del 2018. Dopo il restyling ci sarebbe dovuta essere un'inaugurazione a Marzo 2020 alla vigilia del derby tra Cecina e Colli Marittimi, ma tutto è stato rimandato a causa del Covid.

Durante la serata di giovedì c'è stato quel taglio del nastro mancato, considerato che il nuovo stadio nel corso di questi mesi aveva ripreso regolarmente a ospitare partite.

Alla cerimonia invitati anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e i vertici del Coni.