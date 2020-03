Villa Ginori a servizio dell'ospedale

Firenze, ecco come lo Stabilimento farmaceutico militare produce il disinfettante che uccide il coronavirus in 60 secondi: ogni giorno 2.000 litri

Il Comune conferma che la caserma di Marina è destinata ad assolvere alle funzioni di albergo sanitario per le comunità di riferimento

CECINA — "In linea con le ordinanze della Regione Toscana n 165 del 18 marzo e n 18 del 25 marzo, che prevedono tra le altre cose l’istituzione degli alberghi sanitari per ospitare alcune categorie di soggetti (pazienti COVID positivi in fase di dimissioni, pazienti positivi con lievi sintomi e quelli per i quali non sia possibile garantire l’isolamento a domicilio) in modo da supportare i presidi ospedalieri dei territori. Il Comune di Cecina aveva già provveduto con proprio atto ad individuare la struttura Villa Ginori di Cecina Mare ad esclusiva disposizione del presidio ospedaliero di Cecina per far fronte alle esigenze di salvaguardia della salute della cittadinanza del territorio di riferimento".

Lo fa sapere il Comune, aggiungendo che "La caserma appare per caratteristiche, strutturazione, servizi, ubicazione, l’unica funzionale a tale specifica destinazione, in linea con gli indirizzi regionali.

La comunicazione di messa a disposizione è stata inoltrata alla direzione generale dell’Azienda Usl Nord Ovest che ha provveduto a dare incarico per mettere in atto tutte le azioni necessarie per arrivare in tempi brevi alla formalizzazione dell’accordo".

La puntualizzazione fa seguito alla presa di posizione del sindaco Lippi ( vedi articolo correlato ) dopo l'ipotesi che la struttura potesse essere usata come luogo di quarantena per persone sbarcate da una nave da crociera, ipotesi che al momento sembra però essere stata scartata.