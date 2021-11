Scatta l'allerta per vento e mareggiate

La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo per rischio allagamenti in alcune zone della Toscana, vento e mareggiate sulla costa

CECINA — La Protezione civile regionale per la giornata di oggi ha emesso uno stato di vigilanza meteo per la perturbazione arrivata in Italia dall'Atlantico, che produrrà piogge e rovesci in estensione dalla costa al resto della Toscana, soprattutto nelle zone settentrionali e sui rilievi.

La vigilanza riguarda il rischio idrogeolico-idraulico del reticolo minore, con particolare riferimento a Lunigiana, Garfagnana e Versilia.

Emessa allerta meteo con codice giallo per mareggiate e vento sulla costa e le isole.

Previsto vento anche nelle aree interne, con particolare riferimento alla Romagna Toscana e alla Valtiberina.