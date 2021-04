Covid-19, bilancio di 26 casi nelle Valli Etrusche

Si tratta dell'ambito territoriale che comprende le aree della Valdicornia e della bassa Valdicecina. Sono 105 i positivi al Covid-19 in provincia

CECINA — Nelle ultime ore sono state accertate 105 nuove positività al Covid-19 in provincia di Livorno, più altri 2 decessi correlati al Covid-19, relativi a un uomo di 88 anni e ad una donna di 90.

Agli Spedali Riuniti di Livorno oggi sono 82 i ricoverati in area Covid, 13 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva. All’ospedale di Cecina 28 i ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva.

Ecco il bilancio dei contagi in provincia di Livorno per ambito territoriale e comune di residenza: area livornese 73 casi (Collesalvetti 12, Livorno 61), Valli Etrusche 26 casi (Bibbona 1, Campiglia Marittima 1, Castagneto Carducci 2, Cecina 3, Piombino 6, Rosignano Marittimo 12, San Vincenzo 1), Isola d'Elba 7 casi (Campo nell’Elba 1, Capoliveri 1, Porto Azzurro 1, Portoferraio 2, Rio 2).

Con l'aggiornamento di domenica 4 Aprile salgono a 14.962 i casi di Covid-19 rilevati a Livorno e provincia dall'inizio epidemia, mentre il triste bilancio delle vittime ha raggiunto quota 367.

La Toscana, nel suo complesso, ha contato oggi altri 26 decessi e 1.626 nuovi casi. I toscani ricoverati sono oggi 1.888 (7 in più rispetto a ieri), di cui 274 in terapia intensiva (4 in meno). Per leggere i dati aggiornati del bollettino regionale cliccare qui.