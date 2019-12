Lo sportello anti-dipendenze cambia orario

Gli operatori saranno a disposizione ogni lunedì dalle 14 alle 15 offrendosi come punto d'ascolto e consulenza su alcol, droghe e gioco d'azzardo

CECINA — Da lunedì 16 dicembre cambia l’orario al pubblico dello sportello Be Free del servizio dipendenze (Ser.D.) della Bassa Val di Cecina. Gli operatori saranno a disposizione ogni lunedì dalle 14 alle 15 offrendosi come punto d'ascolto e consulenza su alcol, droghe e gioco d'azzardo patologico (Gap).

“Lo sportello, attivo ormai da quasi 3 anni – spiegano l'educatrice professionale Marialisa Gallo e l'assistente sociale Lucia Salvi, le due operatrici che gestiscono il servizio – è nato per offrire un servizio di prevenzione primaria e secondaria. I nostri utenti possono essere sia adolescenti venuti in contatto con il mondo delle sostanze stupefacenti o in generale delle dipendenze, ma anche genitori in cerca di uno spazio di ascolto, informazione, sostegno ed educazione per affrontare un momento critico della vita dei propri figli. Chiunque sia interessato può trovarci all’interno dell’ospedale di Cecina utilizzando la scala C1, al secondo piano, stanza B2, che garantisce un accesso riservato per un servizio ovviamente gratuito. Chi volesse informazioni o appuntamenti può contattarci telefonando al numero 0586-680.601, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o scrivendo alle mail: marialisa.gallo@uslnordovest.toscana.it o lucia.salvi@uslnordovest.toscana.it”.