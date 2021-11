Inaugurate due nuove residenze sanitarie

Cop26, il presidente Sharma quasi in lacrime: «Profondamente dispiaciuto per come si è svolto il negoziato»

CECINA — Inaugurate le nuove Residenze Sanitarie Assistenziali di Cecina: Rsa Cecina e Rsa Parco del Tombolo. Presenti alla cerimonia, il sindaco Samuele Lippi, la giunta comunale, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, monsignor Marco Fabbri, parroco del Duomo della città che ha benedetto le due nuove strutture, gli Amministratori Delegati di Gruppo Gheron, Sergio e Massimo Bariani, Diego Carron presidente di Carron Spa, Gian Luigi Rocco Amministratore Delegato di Numeria Sgr e Arnaud Chretien presidente di Lifento, oltre alle principali Autorità militari e civili del territorio.

Le nuove Rsa sono ubicate in una traversa di via Aurelia Sud, in una zona tranquilla, poco distante dal mare e circondata dal verde dei secolari pini marittimi della Riserva naturale Tombolo, facilmente raggiungibile. Il complesso è costituito da due edifici adiacenti ma distinti, entrambi di tre piani, con ingressi separati e grandi giardini indipendenti. Rsa Cecina dispone di 80 posti letto in camere singole e doppie per anziani non autosufficienti, di cui 10 a bassa intensità assistenziale, mentre gli 80 posti letto della Rsa Parco del Tombolo sono destinati a persone con disabilità motoria, ai non autosufficienti, alla Residenzialità Sanitaria Intermedia e agli ospiti affetti da disabilità cognitivo-comportamentali, per i quali sono stati stati anche un giardino pensile protetto e una Stanza Snoezelen. In questo edificio è presente, inoltre, un Centro Diurno per il supporto quotidiano delle famiglie del territorio. Al piano terra di entrambe le Rsa sono dislocati gli ampi saloni dedicati alla socializzazione e alle attività ricreative e di animazione, le palestre e gli ambulatori, mentre ai due piani superiori si trovano le camere degli ospiti, tutte dotate di bagno dedicato, letti elettrici ergonomici, supporti elettrici di movimentazione e domotica. Direttore gestionale delle due Rsa è Federica Ghiroldi.

La progettazione è stata affidata allo Studio di Architettura Valori di Cecina, mentre la realizzazione dell’opera è stata affidata all’Impresa di costruzioni Carron Spa di Treviso.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo complesso che rappresenta un modello di edilizia ecocompatibile", hanno commentato Sergio e Massimo Bariani di Gruppo Gheron. “Certamente per la Toscana questo tipo di iniziativa e progetto è una novità che credo possa andare a rispondere al fabbisogno anche sommerso di sostegno e accoglienza per anziani e non auto-sufficienti", ha sottolineato il sindaco di Cecina Samuele Lippi.