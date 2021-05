Covid-19, 39 nuovi casi nelle Valli Etrusche

Questo il bilancio nell'ambito che riguarda la bassa Val di Cecina e la Val di Cornia stando ai dati dell'Azienda Usl Toscana nord ovest

CECINA — Nessun nuovo decesso e 45 nuovi contagi nell'arco delle ultime 24 ore per quanto riguarda la provincia di Livorno. Il maggior numero di casi in rapporto alla popolazione è nell'ambito Valli Etrusche dove si registrano 39 nuovi casi positivi al Covid-19.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area: livornese 13 casi (Collesalvetti 1, Livorno 12), Valli Etrusche 39 casi (Campiglia Marittima 2, Castagneto Carducci 1, Cecina 14, Piombino 2, Rosignano Marittimo 10, San Vincenzo 1, Suvereto 2), Isola d'Elba zero casi.

Con i dati di oggi la Regione aggiorna a 16.690 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Livorno e provincia dall'inizio epidemia, mentre il bilancio delle vittime resta fermo a 394.

Per quanto riguarda i ricoveri in area Covid negli ospedali del territorio, agli Spedali Riuniti si condano oggi 69 degenti, 12 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva. All’ospedale di Cecina altri 28 ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

In Toscana, compresi i numeri della provincia labronica, si contano oggi 17 ulteriori decessi e 730 nuovi casi. I toscani ricoverati sono oggi 1.546 (19 in più rispetto a ieri), 250 dei quali in terapia intensiva (due più di ieri). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.