Covid-19, 8 nuovi casi nelle Valli Etrusche

In provincia di Livorno 28 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ecco il bilancio area per area

CECINA — Le nuove positività al coronavirus Sars-Cov2 rilevate in provincia di Livorno nell'arco delle ultime 24 ore sono state 28. Di seguito il dettaglio dei casi per ambito territoriale e Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:

Area Livornese 16 casi: Livorno 15, Collesalvetti 1;

Valli Etrusche 8 casi: Campiglia Marittima 3, San Vincenzo 1, Castagneto Carducci 1, Rosignano Marittimo 2, Piombino 1;

Isola d'Elba 4 casi: Portoferraio 3, Campo nell'Elba 1.

Per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 in Toscana, nelle ultime 24 ore sono stati accertati complessivamente 326 nuovi casi di positività al virus.