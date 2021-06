Covid-19, 4 nuovi casi nelle Valli Etrusche

Complessivamente sono 15 i nuovi casi nella provincia di Livorno segnalati dal report dell'Azienda Usl Toscana nord ovest

CECINA — Sono 15 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nella provincia di Livorno nelle ultime ore. Lo ha fatto sapere l'Azienda Usl Toscana nord ovest nell'aggiornamento di mercoledì 2 Giugno.

Nelle Valli Etrusche, che comprendono l'area della bassa Val di Cecina e della Val di Cornia, sono stati segnalati 4 nuovi contagi: 3 a Cecina e 1 a Sassetta. Sono invece 8 i casi registrati a Livorno, mentre 1 solo caso è relativo all'isola d'Elba.

Per quanto riguarda i ricoveri legati al Covid-19 all'ospedale di Livorno sono 19 i pazienti di cui 4 in Terapia intensiva, all'ospedale di Cecina 8 i ricoverati di cui 4 in Terapia intensiva.

Prosegue intanto la campagna vaccinale su tutto il territorio aziendale. Per quanto riguarda l'area delle Valli Etrusche sono state effettuate 37.799 prime dosi e 24.835 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 40,6%, 89,4% relativamente agli over 80.