Atletica Costa Etrusca, bene le ultime gare

Weekend impegnativo per i ragazzi che hanno partecipato a varie competizione tra Modena, Siena, Castelnuovo Val di Cecina e Fucecchio

CECINA — Sono stati impegnati su diversi fronti in questi giorni gli atleti dell'Atletica Costa Etrusca, società che svolge attività a Rosignano, Cecina, San Vincenzo e Venturina.

A Modena con la maglia della rappresentativa Toscana cadetti (14-15 anni) nel Trofeo Pratizzoli, una delle più prestigiose competizioni giovanili nazionali dove 11 regioni del centro nord Italia schierano il migliore atleta di ogni specialità, il cecinese Mattia Bottai sui 300 è giunto 7° con 38"26 contribuendo al 2° posto della Toscana. Sempre a Modena ma in un meeting nazionale Alessia Niotta ancora in crescita nelle prestazioni centra un secondo posto sui 200 metri in 24"31 mentre negli 800 metri David Palomba ferma il cronometro a 1'58"11.

A Siena in una gara regionale sale ancora nell'alto al 16enne di Venturina che si allena a San Vincenzo Ambra Pescucci portando il suo primato a 1.64, 1,10 per Aurora Ferrari. Nella stessa manifestazione la spallata della 14enne donoratichese Erika SIlvestri fa volare verso la vittoria il giavellotto a 28.18. Nel disco allieve le 16enni Alessia Lessi di Vada e Maria Isabel Palchetti ottengono rispettivamente 30.08 e 27.49 mentre il 14enne Angelo Cini fa planare il suo disco a 22.12.

Nel fine settimana è stato inaugurato a Castelnuovo Val di Cecina un nuovo impianto d'atletica con la 6a tappa del Trofeo Primavera, nel lungo cadette la migliore è stata 3^ la cecinese Giorgia Rugo con 4.31, 5^ la montescudaina Giada Gaglio 4.25, 7^ Costanza Di Giambattista 4.18, 9^ Melissa Mengozzi con 4.12. Per finire a Fucecchio Davide Felicetti sugli 80 metri ha vinto con 9.98.