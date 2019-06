Meningite, casi in diminuzione grazie ai vaccini

L'assessora regionale Saccardi, nell'esprimere cordoglio per la morte della 12enne tedesca colpita da meningite C, fa il punto della situazione

FIRENZE — "Sono davvero addolorata per la morte della bambina, che era venuta dalla Germania in vacanza qui in Toscana, a Donoratico. E voglio far giungere alla sua famiglia le mie condoglianze più sentite". Così l'assessora regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, dopo aver ricevuto la notizia della morte per meningite da meningococco C della dodicenne tedesca, avvenuta ieri al Meyer, dove era stata ricoverata la sera prima, trasferita con l'elisoccorso dall'ospedale di Cecina.

L'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ha messo a disposizione della famiglia un mediatore e degli psicologi.

Quest'anno, la morte della bambina è la prima per meningite da meningococco C. In Toscana, anche dopo la conclusione della campagna straordinaria di vaccinazione (30 giugno 2019), la vaccinazione anti meningococco C resterà gratuita fino al compimento dei 20 anni.

La Regione ha reso noto l'andamento dei casi dal 2015 (quando in Toscana si è verificata un'impennata di casi di meningite da meningococco C, e la Regione ha deciso di lanciare la campagna straordinaria di vaccinazione) ad oggi.

Nel 2015 i casi di meningite furono 38, di cui 31 di tipo C, 5 B, 1 W e 1 non noto, con 7 decessi (6 ceppo C - 1 ceppo B). Nel 2016: 40 casi, di cui 30 C, 7 B, 1 W, 1 X, 1 non noto, con 7 decessi tutti per meningite di ceppo C. Dal 2017 la riduzione dei casi a 17, di cui 9 C, 5 B, 2 Y, 1W e nessun decesso. Nel 2018 14 casi, di cui 5 C, 8 B, 1W e 3 decessi, tutti per ceppo C.

Nel 2019 i casi di meningite in Toscana sono stati ad oggi 7, di cui 4 B e 3 C. Finora si contava un solo decesso per ceppo B, cui purtroppo va aggiunto ora quello della 12enne turista tedesca, per ceppo C.