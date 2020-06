Gli sportelli Cup aprono tutti i pomeriggi

Donoratico, sportelli Cup aperti tutti i pomeriggi per la prenotazione di visite ed esami. Ecco gli orari mattutini e pomeridiani

CASTAGNETO CARDUCCI — Da domani, giovedì 25 giugno, il servizio Cup per la prenotazione di visite ed esami della Casa della Salute di Donoratico resterà aperto tutti i pomeriggi. Lo sportello sarà così a disposizione in maniera straordinaria dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 10-12.30 e 14-16.30. Si ricorda inoltre che sabato prossimo, 27 giugno, sarà assicurata, una seduta straordinaria di prelievi ad accesso diretto (senza prenotazione) nei distretti di Rosignano (7.15-10), Venturina (7.15-9.30), Donoratico (7.15-9.30) e Piombino Perticale (7.15 alle 10).

Le prenotazioni e disdette di visite ed esami (non dei prelievi ad eccezione del Tao) possono essere fatte attraverso il servizio CupTel (Tel. 0586-22.33.33 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 o il sabato dalle 8 alle 13). Visite specialistiche e prestazioni sanitarie possono essere prenotate anche online al sito https://prenota.sanita.toscana.it/ via pc, tablet e telefono. Per utilizzare il portale occorre essere in possesso della ricetta elettronica dematerializzata e inserire il codice fiscale e il numero della ricetta elettronica.