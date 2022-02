Una meteora taglia la notte dell'Arcipelago

Il corpo celeste è stato visibile da tutta la Toscana, dalle regioni vicine ma anche dalla Corsica. Il bolide si è poi frammentato

PIOMBINO — È stata definita una brillantissima meteora quella che, nella notte del 2 Febbraio, ha squarciato il cielo dell'arcipelago toscano.

Il raggio lucentissimo è stato visibile anche dalla Corsica e dalle regioni limitrofe ed è stato notato anche in Lombardia.

Il passaggio della meteora è avvenuto alle 3,31 a circa 80 chilometri di altezza e viaggiando a 14 chilometri al secondo.

Secondo quanto riportato dalla rete Prisma (Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera), che fa capo all'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) il bolide si è frammentato in almeno 5 parti ed eventuali residui potrebbero essere finiti in mare

Le videocamere di Prisma che hanno ripreso il corpo celeste sono state quelle di Piombino, Elba, Chianti, Montelupo Fiorentino e Navacchio in Toscana, quella di Monteromano nel Lazio e una a Pavia ma è stato rilevato anche in Spagna e visto in diretta dal noto meteorologo Luca Mercalli.