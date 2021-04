Cambiamenti climatici, nuovo impegno del comune

L'iniziativa nell'ambito del progetto Adapt finanziato sul programma Interreg Marittimo Italia - Francia 2014 - 2020

ROSIGNANO MARITTIMO — Il Comune di Rosignano Marittimo ha confermato l'impegno profuso sul tema del miglioramento della capacità di adattamento del territorio ai cambiamenti climatici, un tema questo al centro dell'Agenda europea e mondiale, che già dal 2017 grazie al progetto Adapt (Assistere l'adattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello spazio transfrontaliero) è entrato a far parte delle priorità dell'amministrazione.

Adapt, finanziato sul programma Interreg Marittimo Italia - Francia 2014 - 2020 con un contributo europeo di circa 235mila euro, ha permesso la realizzazione di studi e approfondimenti sulle conseguenze delle mutazioni climatiche nel nostro territorio individuando le soluzioni tecniche migliori per renderlo più resiliente; tra queste anche la realizzazione di un complesso sistema di allerta e monitoraggio delle onde di piena dei fossi Secco e Cotone che attraversano, in parte anche tombati, il centro urbano di Rosignano Solvay. Proprio al fine di capitalizzare i risultati di Adapt con delibera della Giunta n. 48 del 30 marzo scorso l'Amministrazione ha deciso di aderire ad una nuova proposta progettuale che permetta di proseguire il lavoro intrapreso sia dal punto di vista infrastrutturale che sotto il profilo della sensibilizzazione della popolazione.

"Questa nuova proposta progettuale - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Vincenzo Brogi - ci porta a consolidare un partenariato strategico con enti attenti alle tematiche ambientali come Anci Toscana, Comune di Livorno, Cispel Toscana, Comune di Alghero, Comune di Sassari, Comune di Oristano, Comune di La Spezia, Comune di Savona, Comune di Vado Ligure, Communauté d'Agglomération de Bastia, Mairie d'Ajaccio, Département du Var, Fondazione Cima. Allo stesso tempo - ha proseguito Brogi - realizzeremo un ulteriore tassello del nostro Piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici predisponendo un ulteriore sistema di allerta per gli allagamenti del sottopasso di Via dei Cipressi".

Per la realizzazione di questa ulteriore fase del progetto Adapt è stato richiesto un contributo di circa 40mila euro.