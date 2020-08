Coronavirus, oltre tremila tamponi in auto

Al drive through oltre 20mila test in meno di 5 mesi nell'intera area vasta. Di questi, oltre tremila sono stati effettuati nell'ambito Livornese

LIVORNO — In circa 5 mesi sono stati oltre 20mila i tamponi effettuati in modalità "drive through" dell'Asl Toscana nord ovest grazie agli sforzi del dipartimento di Prevenzione e di tutto il personale sia sanitario che amministrativo impegnato.

In particolare ne sono stati assicurati nell’Ambito Pisano 7.067, nell’Ambito Massa Carrara 4.519, 3.916 nell’Ambito Versilia, nell’Ambito Livornese 3.550 e nell’Ambito Lucchese 3.108 per un totale di 22.160 test.

"L’introduzione della innovativa modalità di esecuzione del tampone ha permesso in questi mesi di velocizzare le procedure e ridurre il contatto tra operatore e cittadino ottimizzando, al contempo, l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Attualmente i punti per verificare, senza scendere neanche dall’auto, la propria positività sono 12", ha spiegato la Usl.

In provincia di Livorno:

Livorno, piazzale Montello 14 (nei pressi dello stadio "Armando Picchi");

Cecina, pensilina del Dipartimento della prevenzione del presidio ospedaliero, in via Montanara 52;