Covid, zero nuovi casi nel livornese

Il bollettino regionale non segnala nuovi casi di Covid in provincia di Livorno. I casi da inizio emergenza restano dunque 487

LIVORNO — La provincia di Livorno oggi non registra nuovi casi di Covid. I casi da inizio emergenza restano dunque 487 con 63 decessi.

La provincia di Livorno, tra l'altro, in Toscana, è quella che ha come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti) quella con i numeri più bassi, con 145 contagi ogni 100mila abitanti.

In Toscana oggi si registrano undici nuovi casi, ma nessun decesso e cinque nuove guarigioni.

Gli attualmente positivi in regione sono 415. Di questi, 18 sono ricoverati in ospedale.