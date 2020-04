Covid, pochissimi nuovi casi, nessun decesso

Coronavirus, Di Maio: «Lockdown in Italia sta dando primi segnali positivi»

Numeri incoraggianti nei bollettini della Regione e della Usl sul coronavirus. Si segnalano anche più guarigioni e meno ricoveri

LIVORNO — Il virus ha perso la sua aggressività. E' il dato saliente che emerge dai numeri diffusi da Regione e Usl anche per la zona livornese.

Nessun decesso nelle ultime ore, due nuovi contagi ( 1 a Livorno e 1 a Collesalvetti, secondo quanto riferito dalla Usl ) in un quadro provinciale di 492 casi positivi ( il dato è regionale ) che colloca la provincia di Livorno all'ultimo posto in Toscana nel rapporto tra casi positivi e popolazione ( 147 per 100mila abitanti ).

Restando all'ambito toscano, scendono i nuovi casi e i decessi e aumentano i guariti.