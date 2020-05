Covid, due decessi e un contagio in più

Purtroppo nelle ultime ore nella provincia di Livorno si registrano due decessi a causa del coronavirus. I casi positivi arrivano a 543

LIVORNO — Due decessi legati al coronavirus nelle ultime ore in provincia di Livorno. Lo segnala nel consueto bollettino la Regione Toscana. Si tratta di un uomo di 74 anni, di Livorno e di una donna di 67 anni, sempre di Livorno, come confermato dalla Usl Toscana nord ovest. Le vittime diventano così 57.

Sul fronte contagi da annotare solo un caso in più, verificatosi anche questo a Livorno, che porta il computo totale da inizio emergenza a 543.

In Toscana crescono i guariti ( che ormai hanno raggiunto la percentuale del 68,8 per cento ) e diminuiscono le persone ricoverate nei reparti Covid ospedalieri.

Nelle ultime ore, su base regionale, vengono registrati 14 nuovi casi e 6 decessi.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti, che oggi è arrivata oltre quota 3mila: si sono registrate finora 2063 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 3129 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – 35 di cui 9 in Terapia intensiva.