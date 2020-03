Covid-19, sette casi positivi, un secondo decesso

Questo il bilancio aggiornato dei nuovi casi di coronavirus in provincia di Livorno nelle ultime 24 ore. Registrato il decesso di una donna di 94 anni

LIVORNO — In mancanza di dettagli forniti direttamente dalla Asl Toscana nord ovest, è stato comunque possibile ricostruire il bilancio odierno dell'epidemia coronavirus Covid-19 in provincia di Livorno. Purtroppo, è da registrare un secondo decesso: una donna di 94 anni che, già ospite di una Rsa, è deceduta nelle scorse ore all'ospedale di Livorno.

Per quanto riguarda l'emergenza coronavirus sul territorio di Collesalvetti, ha fatto sapere il sindaco Adelio Antolini, sono due i casi positivi finora emersi e nove le persone in isolamento preventivo (quarantena) con sorveglianza attiva. Sempre a Collesalvetti tre persone sono state denunciate da polizia municipale o carabinieri per non aver rispettato le norme sugli spostamenti per necessità.

Oltre alle due persone residenti a Collesalvetti, in provincia di Livorno altre cinque persone sarebbero risultate positive al test coronavirus dopo l'effettuazione dei tamponi dal parte dell'Asl Toscana nord ovest. Come riferito da un consigliere regionale, queste persone sono:

- un uomo di 61 anni di Campiglia, è a casa in buone condizioni;

- due persone residenti a Firenze, una donna di 61 anni e il figlio di 30, che si sono recati nelle scorse settimane nel Comune di Castagneto Carducci;

- un uomo che risulta residente a Rosignano ma che ha fatto accesso diretto all’ospedale di Livorno;

- una donna di 62 anni di San Vincenzo che è stata ricoverata a Livorno.

Nessun nuovo caso di coronavirus sarebbe stato registrato nelle ultime 24 ore a Livorno, Piombino, Cecina, Bibbona, Suvereto, Isola di Capraia e Isola d’Elba.