Altri 67 tamponi positivi nel Livornese

I dati arrivano dalla Regione che, per mezzo del bollettino odierno, segnala i nuovi casi di contagio emersi in provincia, dove si registra un decesso

LIVORNO — 67 nuovi positivi e un decesso. Sono i numeri che caratterizzano le ultime 24 ore in provincia di Livorno sul fronte Coronavirus. I dati aggiornati arrivano dalla Regione che, per mezzo del bollettino odierno, segnala i nuovi casi di contagio emersi nel territorio labronico.

Da inizio epidemia si sono registrati 14385 casi di Covid-19 e 360 decessi collegabili al virus.

Questa la distribuzione dei nuovi casi individuati dall'Asl nord ovest in provincia di Livorno: area livornese e valli etrusche: 65 casi (Collesalvetti 4, Livorno 46 Campiglia Marittima 1, Cecina 4, Piombino 6, Rosignano Marittimo 2, San Vincenzo 2); Elba 2 casi (Portoferraio e Porto Azzurro).

L'azienda sanitaria fa anche il punto sui ricoveri: all’ospedale di Livorno sono attualmente 74 i pazienti in area Covid, di cui 12 in terapia intensiva. All’ospedale di Cecina 27 ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la Toscana nel suo complesso, il report segnala oggi 1.180 nuovi positivi con una età media 44 anni, e 32 decessi. Per leggere i dati odierni sul Covid in Toscana cliccare qui.