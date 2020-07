Ticket sanità, prorogate le autocertificazioni

Le autocertificazioni per esenzione e per fasce di reddito in scadenza il 31 marzo scorso e già prorogate al 30 giugno vengono ulteriormente estese

PISA — L'Azienda USL Toscana nord ovest rende noto che è stata estesa fino al 31 ottobre 2020 la validità delle autocertificazioni per esenzione e per fasce di reddito in scadenza il 31 marzo scorso e già prorogate al 30 giugno.

Nello specifico, sono prorogate le autocertificazioni esenzione E01 per i minori di 6 anni fino all'eventuale compimento dei 6 anni, le autocertificazioni esenzione E02 sia per il titolare che per i beneficiari, le autocertificazioni esenzioni E04 per utenti con età inferiore a 65 anni sia per il titolare che per i beneficiari, le autocertificazioni per fascia di reddito ERA, ERB, ERC.

Viene prorogata fino al 31 ottobre 2020 anche la validità degli attestati Isee ai fini della compartecipazione alla spesa sanitaria presentati nel 2019.

Si ricorda che gli ultra 65enni in possesso di attestati di esenzione con codici E01, E03 e E04, rilasciato a seguito di autocertificazione non dovranno rinnovare l'esenzione.