Verso Cracovia nel ricordo di Anne Frank

Incontro aperto a tutti al palazzetto dei congressi di Cecina mercoledì mattina a partire dalle 9,30. Protagonisti saranno gli studenti

CECINA — Per il terzo anno consecutivo il Comune di Cecina ospita l'evento Verso Cracovia - parole, ricordi, progetti organizzato dall'Associazione di volontariato Un ponte per Anne Frank.

Un evento pensato per riunire gli studenti, docenti, la cittadinanza e numerose Associazioni; per promuovere il valore della Memoria oggi, per riflettere sull’importanza di ogni nostra scelta, per celebrare messaggi di amore, pace e tolleranza e combattere, uniti, contro ogni forma di discriminazione e indifferenza.

Durante la manifestazione sarà anche presentato il Viaggio della Memoria Promemoria_Auschwitz (a cura dell’Associazione Deina).

Gli studenti dell’Enrico Mattei di Rosignano Solvay e gli studenti del Marco Polo di Cecina con i rispettivi professori, che nel 2018 sono partiti per il Viaggio della Memoria, inoltre restituiranno la loro esperienza ai presenti.

A conclusione dell’evento sarà proiettato il documentario “Tutto davanti ai miei occhi”, prodotto da Sky e Palomar che hanno collaborato attivamente per questo evento. Un documentario che racconta la toccante, straziante e coraggiosa testimonianza di Sami Modiano, sopravvissuto al dramma della Shoah.